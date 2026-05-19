Hà Nội: Nam thanh niên cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Ngày 19/5, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ cướp xảy ra tại phường Bạch Mai.

Khoảng 12h22 ngày 16/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp tại một tiệm vàng ở số 75 phố Vọng, phường Bạch Mai.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Bạch Mai và người dân tổ chức truy bắt đối tượng.

Trịnh Văn Bình (Ảnh: Công an Hà Nội).

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, bắt giữ một nam thanh niên có hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng. Tang vật thu giữ gồm một nhẫn vàng, trọng lượng khoảng 2 chỉ.

Qua xác minh ban đầu, người bị bắt là Trịnh Văn Bình, 21 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao Bình, tang vật cùng hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an Hà Nội, vụ việc cho thấy sự phản ứng kịp thời của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.