Hà Nội: Khởi tố một đối tượng liên quan đến Lê Dũng Vova

Dân trí Ông Nguyễn Văn Son, họ hàng của Lê Dũng Vova, bị khởi tố về tội "Che giấu tội phạm".

Đối tượng Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vova.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Che giấu tội phạm", khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Son (SN 1956, trú tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội danh trên.

Được biết, ông Son có quan hệ họ hàng với Lê Văn Dũng (tức Lê Dũng Vova, SN 1970, trú tại Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, cuối tháng 4/2021, Lê Dũng Vova bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Do đối tượng bỏ trốn, ngày 28/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt Lê Văn Dũng.

Ngày 30/6, Lê Dũng Vova đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội điều tra mở rộng.

Phúc Lâm