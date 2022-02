Hà Nội: Hỗn chiến ngày mùng 2 Tết, một người chết, 10 người xộ khám

Ngày 16/2, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng để điều tra về các hành vi giết người, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mỹ Đức cũng đã chuyển hồ sơ vụ án cùng các đối tượng và tang vật đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ án (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, chiều 2/2 (tức mùng 2 Tết), Công an huyện Mỹ Đức nhận tin báo về vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên ở địa bàn xã An Mỹ (Mỹ Đức) khiến Lê Văn Hùng (tức "Hai Phệ", SN 1991, trú tại Lê Thanh, Mỹ Đức) tử vong, nhiều người bị thương.

Quá trình truy xét, sáng ngày 3/2, Công an huyện Mỹ Đức đã bắt giữ 5 đối tượng gây án để điều tra về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích, gồm: Nguyễn Bá Thương (SN 1997), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, đều trú tại An Mỹ, Mỹ Đức); Nguyễn Xuân Minh (SN 1999, trú tại Mỹ Thành, Mỹ Đức); Nguyễn Văn Ngũ (SN 1996, trú tại Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội) và Hoàng Văn Hải (SN 2003, quê Phong Thổ, Lai Châu).

Tiếp tục đấu tranh, Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Văn Bắc (SN 1996, trú tại Bột Xuyên, Mỹ Đức); Bùi Văn Bình (SN 1987), Nguyễn Bá Tình (SN 1979, đều trú tại An Mỹ, Mỹ Đức); Lê Văn Lộc và Đoàn Văn Hải, đều SN 1991, đều trú tại Lê Thanh, Mỹ Đức.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Lê Văn Hùng (tức Hùng "Sệ", SN 1985, trú tại Lê Thanh, Mỹ Đức) có mâu thuẫn với Nguyễn Bá Phương (SN 1986, trú tại An Mỹ, Mỹ Đức). Tối mùng 2 Tết, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Bắc (bạn của Phương) biết Hùng "Sệ" sẽ có mặt tại địa bàn thôn Cát, xã Tuy Lai (Mỹ Đức) nên đã gọi đồng bọn là Ngũ, Minh, Hải đến tìm Hùng "Sệ", dùng túyp sắt đánh gây thương tích cho Hùng "Sệ".

Sau khi bị đánh, Hùng "Sệ" gọi điện thông báo cho anh trai là Lê Văn Huy (SN 1983, trú tại Lê Thanh, Mỹ Đức). Huy và Lê Văn Hùng (tức "Hai Phệ"), Lê Văn Lộc, Đoàn Văn Hải cùng một số đối tượng khác đã kéo đến khu vực quán karaoke Phương Thủy của Nguyễn Bá Phương để trả thù cho em.

Tại đây, nhóm của Huy gặp nhóm của Tuấn và Bắc. Lập tức, nhóm của Huy dùng dao, túyp sắt đập vỡ cửa kính xe ô tô nhóm của Tuấn và Bắc; dùng dao chọc vào trong xe ô tô gây thương tích cho Bắc, Tuấn, Ngũ, Minh, Hải.

Lúc này, Nguyễn Bá Thương (em trai Nguyễn Bá Phương) đi về quán, thấy nhóm của Tuấn và Bắc đang bị vây quanh xe ô tô liền chạy đến "giải cứu" thì cũng bị nhóm của Huy đánh.

Thương gọi điện cho Bùi Văn Bình thông báo về việc bị đánh. Bình gọi điện cho Nguyễn Văn Tình rủ đến hiện trường cùng Thương đánh nhau với nhóm của Huy và "Hai Phệ". Hậu quả, "Hai Phệ" bị Bắc dùng dao bầu đâm vào ngực, dẫn đến tử vong.