Hà Nội: Ham điện thoại giá rẻ, nhiều người "sập bẫy" nhóm lừa đảo

Dân trí Các đối tượng rao bán điện thoại trên Facebook với giá rẻ hơn ngoài thị trường đến một triệu đồng. Ham rẻ, nhiều người đã chuyển tiền đặt cọc và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Ngày 25/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Trung (SN 1994, trú tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), Lê Thành Đạt (SN 2003) và Lê Ngọc Tiền (SN 1994), cùng trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Từ trái sang: Lê Ngọc Tiền, Lê Thành Đạt và Nguyễn Hoàng Trung.

Theo điều tra, đầu tháng 7/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận trình báo của một thanh niên về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 triệu đồng qua việc đặt mua điện thoại iPhone từ một tài khoản Facebook. Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ, bắt giữ nghi phạm gây án là 3 đối tượng Nguyễn Hoàng Trung, Lê Thành Đạt và Lê Ngọc Tiền.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận quen biết nhau từ năm 2019 do cùng làm công việc quảng cáo trên mạng xã hội facebook. Nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua hàng trên mạng, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là đăng bài bán các loại điện thoại di động iPhone và đồng hồ Apple Watch lên Facebook với giá thấp hơn so với giá thị trường từ khoảng 400 nghìn đến một triệu đồng. Khi có khách hỏi mua, các đối tượng sẽ lừa tiền đặt cọc 50% giá trị sản phẩm hoặc tiền vận chuyển của khách.

Cơ quan công an thu giữ tang vật của vụ án.

Thực hiện hành vi lừa đảo, Đạt, Trung, Tiền sử dụng rất nhiều các tài khoản Facebook "ảo", tài khoản ngân hàng không chính chủ và các sim điện thoại rác. Để tạo niềm tin với khách hàng, nhóm đối tượng đăng nhiều ảnh sản phẩm sưu tầm trên mạng kèm theo hình ảnh một vỏ hộp màu vàng, trên có ghi thông tin tên và địa chỉ của khách nhận.

Khi khách hỏi mua hàng, các đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng. Ngay sau khi nhận được tiền đặt cọc, nhóm này sẽ chặn mọi liên lạc với khách.

Đối với các khách hàng cẩn thận, chỉ đồng ý chuyển trước tiền vận chuyển, đối tượng Tiền sẽ liên lạc với khách hàng vờ nhận làm người vận chuyển, nói rằng đã nhận được hàng, yêu cầu khách hàng chuyển nốt số tiền đặt cọc.

Với thủ đoạn trên, từ giữa tháng 3 đến tháng 7/2021 các đối tượng đã thực hiện trót lọt 22 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của các bị hại. Số tiền chiếm đoạt được, Đạt và Trung sẽ ăn chia 50-50 với nhau, còn Tiền được chia từ 200-300.000 đồng cho mỗi vụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Cơ quan công an đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Bắc Từ Liêm để được hướng dẫn giải quyết.

Phúc Lâm