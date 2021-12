Hà Nội: Hai anh em chiếm đoạt facebook để lừa tiền "bạn bè"

Dân trí Hai đối tượng chiếm quyền quản trị một tài khoản facebook rồi gửi tin nhắn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bạn bè có trong danh bạ.

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng có lệnh truy nã là Nguyễn Đoàn Huy (SN 1993, trú tại Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị).

Đối tượng Nguyễn Đoàn Huy bị phát lệnh truy nã (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 9/2019, Nguyễn Đoàn Huy và em trai là Nguyễn Đăng Hoàng (SN 1997) đã chiếm quyền quản trị một tài khoản facebook rồi gửi tin nhắn lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân và gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đoàn Huy, Nguyễn Đăng Hoàng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, đối tượng Huy đã trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/12/2021, Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Đoàn Huy.

Công an Hà Nội thông báo, nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Mê Linh (SĐT: 0243.8181.001; 0972.115.020), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài 113.

Cơ quan công an cam kết bảo đảm bí mật về người cung cấp thông tin và có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời với người cung cấp thông tin có giá trị, giúp cơ quan công an truy bắt được đối tượng.

Phúc Lâm