Hà Nội: Chủ khách sạn tổ chức "bay lắc" cho hơn 20 đối tượng

Dân trí Kiểm tra khách sạn lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện hơn 20 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy. Chủ khách sạn sau đó bị bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 14/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong khách sạn.

Trước đó, rạng sáng ngày 30/6, tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra khách sạn ANOVA ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an thu giữ tang vật là 3,089 g MDMA, 0,879 g Ketamine cùng các đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, công an xác định có 25 đối tượng và người liên quan có mặt tại hiện trường, trong đó có 18 đối tượng dương tính với ma túy.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Nguyễn Văn Pháp (SN 1977, trú tại Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội; chủ khách sạn) cùng 5 đối tượng đều ở huyện Sóc Sơn để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đinh Văn Thùy (SN 1992), Kiều Thị Ngọc Ánh (SN 2001), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980), Nguyễn Hữu Trung (SN 1999) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1989).

Chủ khách sạn Nguyễn Văn Pháp.

Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Đinh Xuân Tú (SN 1997, trú tại Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Liên quan đến hành vi tụ tập "bay lắc" giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công an huyện Mê Linh cũng vừa khởi tố Nguyễn Văn Tháp (SN 1986) và Nguyễn Văn Vụ (SN 1989, cùng trú tại Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; khởi tố Phạm Anh Tuấn (SN 1996, trú tại Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Chiều 25/6, tổ công tác Công an huyện Mê Linh kiểm tra hành chính quán karaoke tại thôn Yên Bài, xã Tự Lập (huyện Mê Linh) do Phạm Anh Tuấn làm quản lý. Tại đây, tổ công tác phát hiện 11 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan. Xét nghiệm nhanh, cơ quan công an xác định 9 đối tượng dương tính với ma túy.

Phúc Lâm