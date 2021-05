Hà Nội: Bắt quả tang 13 nam thanh nữ tú "bay lắc" trong quán hát mở "chui"

Dân trí Kiểm tra cơ sở kinh doanh "Hát cho nhau nghe" lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện 13 nam nữ thanh niên đang "bay lắc" bên trong. 10 trong số 13 đối tượng được xác định dương tính với ma túy.

Ngày 6/5, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Thạch Thất đang tạm giữ hình sự Tạ Quang Việt (SN 1996, trú tại Sài Sơn, Quốc Oai) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; tạm giữ Lê Văn Thân (SN 1992) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Lê Công Đức Long (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Kim (SN 1996, cùng trú tại Cần Kiệm, Thạch Thất) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát kiểm tra, phát hiện 13 người trong quán hát mở "chui".

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 4/5, Công an huyện Thạch Thất kiểm tra cơ sở kinh doanh "Hát cho nhau nghe Hoa Sữa" (tại thôn 2, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) do Tạ Quang Việt làm chủ. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 13 đối tượng (6 nam, 7 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật cơ quan công an thu giữ là 2,002 g Ketamin, 1,367 gam MDMA. Kiểm tra nhanh các đối tượng, cơ quan chức năng xác định có 10 đối tượng dương tính với ma túy.

Nhóm thanh niên tụ tập "bay lắc" bất chấp lệnh cấm.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Hà Nội, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng đã triển khai rà soát địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game và hoạt động không thiết yếu, yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh vẫn lén lút hoạt động, cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, thậm chí các đối tượng còn tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài vụ việc trên, tối 5/5, tổ công tác của Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) kiểm tra, phát hiện quán karaoke Pingk (địa chỉ tại 14 dãy D khu A10 Nam Trung Yên) đang hoạt động, bất chấp lệnh cấm của UBND Thành phố.

Tại thời điểm công an kiểm tra, trong phòng của quán có 6 khách đang hát. Chủ quán này Mai Thị T. H. (ở Thanh Hóa) đã bán quán trên cho Đào Thị T. (ở Thường Tín, Hà Nội) nhưng chưa sang tên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời đề xuất UBND quận Cầu Giấy ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng.

Tiến Nguyên