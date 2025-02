Giết người sau va chạm giao thông

Tối 12/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can với Bàn Văn Thành (SN 1995, ở huyện Chiêm Hóa) về tội Giết người.

Bàn Văn Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, ngày 3/2, sau khi uống rượu say, Thành điều khiển xe máy và va quệt với anh Bàn Văn T. (SN 1984, là người cùng thôn). Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Bực tức vì bị đánh, Thành đã về nhà lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh T. khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.