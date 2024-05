Giấu hơn 74g ma túy trong quần lót, người đàn ông lĩnh 17 năm tù

Ngày 17/5, TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hội (53 tuổi) 17 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trương Văn Hội (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, lúc 16h50 ngày 3/11/2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an thị xã Bình Minh trên đường làm nhiệm vụ đến khu vực ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh phát hiện Hội điều khiển mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Khám xét người và xe, cảnh sát phát hiện Hội cất giấu 1 bịch nylon chứa ma túy trong quần lót. Kết quả giám định đây là chất ma túy loại heroin, có trọng lượng là 74,1361g. Số ma túy trên do Hội vận chuyển thuê, tiền công 250.000 đồng.

Tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo tuy nhiên hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Văn Hội mức án trên.