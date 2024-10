Ngày 2/10, Công an xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, nam thiếu niên N.X.B.K. (14 tuổi) đã được công an địa phương giao cho an ninh cơ sở giáo dục, quản lý.

Nguồn tin cho biết, trước đó vào khoảng 6h50 ngày 14/9, gia đình bà Nguyễn Thị Minh (SN 1951, trú phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An) phát hiện 14 triệu đồng trong ngăn kéo phòng ngủ "không cánh mà bay".

Tiền đóng góp của người dân các tổ trong khối 7, phường Trường Thi, thành phố Vinh ủng hộ cho bà con vùng lũ phía Bắc bị thiếu niên lấy trộm (Ảnh minh họa: Thanh Huyền).

Bà Minh cho biết đây là số tiền đóng góp của nhân dân các tổ trong khối ủng hộ cho bà con vùng lũ phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua.

Sau đó, bà Minh trình báo sự việc tới Công an phường Trường Thi. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Thi đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tổ chức xác minh, điều tra, trích xuất camera, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 10h30 ngày 14/9, Công an phường Trường Thi đã tạm giữ K. khi K. đang lẩn trốn tại khu vực khối 11, phường Lê Lợi, thành phố Vinh.

Tại cơ quan công an, nam thiếu niên thừa nhận đã lấy số tiền trên và đã tiêu xài 600.000 đồng vào việc cá nhân; công an thu hồi số tiền 13,4 triệu đồng.

Sau đó, Công an phường Trường Thi hoàn thành hồ sơ, bàn giao K. về địa phương và gia đình.

Số tiền đã được Công an phường Trường Thi trao trả cho bà Minh. Sau đó, bà Minh đã nộp phần tiền đóng góp này vào quỹ ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trường Thi.

"K. đang học ở địa phương. Thời gian qua, do bố mẹ ly hôn nên K. ở với ông bà ngoại. Hiện bố lấy vợ khác, mẹ đi làm ăn xa… Chúng tôi giao cháu K. cho lực lượng an ninh cơ sở quản lý, giáo dục và động viên gia đình chăm sóc cháu không tái phạm", vị lãnh đạo Công an xã Đồng Văn nói.