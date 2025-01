Giám đốc phân viện khoa học bị nghi mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Ngày 13/1, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 4 bị can liên quan đến một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong số các bị can có Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được tại ngoại do đang mang thai. Bị can Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Công an đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng để mở rộng điều tra vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra, từ cuối năm 2022 đến nay, nghi vấn nhóm này thành lập hơn 35 công ty nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp.

Công an cáo buộc rằng giá trị hóa đơn trước thuế được bán ra ước tính hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận bất chính thu về lên tới hơn 50 tỷ đồng.

Hiện tại, công an đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.