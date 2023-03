Giám đốc Hợp tác xã vận tải Hòa Bình ở Khánh Hòa bị bắt

Ngày 3/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Trường - đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7901S, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Cam Ranh; ông Nguyễn Văn Phiêu - Giám đốc Hợp tác xã vận tải Hòa Bình để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7901S (Ảnh: Trung Thi).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 2/3, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7901S tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.