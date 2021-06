Giải cứu 8 bé gái trong đường dây có dấu hiệu buôn bán người

Dân trí Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vừa khám phá vụ việc có dấu hiệu buôn bán người và trẻ em, tìm thấy 8 bé gái, thiếu nữ bị các đối tượng dụ dỗ, giữ tại tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16/6, Công an huyện Hải Hậu đã nhận được đơn đề nghị của một phụ nữ trú ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm con gái là cháu P.T.T. (14 tuổi).

Theo đơn đề nghị, con của người phụ nữ này đã bỏ nhà đi từ ngày 14/6, không rõ lý do. Gia đình cũng cho rằng việc bỏ nhà đi của cháu gái này có nhiều nghi vấn là bị rủ rê, lôi kéo hoặc mua bán, bắt cóc.

Nhận được đơn đề nghị, Công an huyện Hải Hậu đã tập trung lực lượng, tiến hành điều tra xác minh. Đến 16h ngày 16/6, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã xác định được vụ việc có dấu hiệu về buôn bán người, trẻ em.

Cơ quan Công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Tiến (SN 2003, quê Hải Hậu, hiện đang tạm trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Anh Tuấn (SN 1992, hiện đang trú tại khu 8, xã Huy Cương, thành phố Việt Trì).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Anh Tuấn tại Phú Thọ, công an phát hiện 8 cháu gái, thiếu nữ có độ tuổi từ 14 - 20 đang bị Trương Anh Tuấn giữ tại nhà, trong đó 6 nạn nhân quê ở Nam Định.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Hải Hậu, Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đức Văn