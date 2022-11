Giải cứu 7 thiếu nữ khỏi "động quỷ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trịnh Thị Mai (40 tuổi, trú tại phường Cheo Reo, TX. Ayun Pa) và Trần Minh Chung (38 tuổi, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) để điều tra về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giữ người trái pháp luật".

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận tin trình báo của gia đình chị Đ.T.H.T ở Tiền Giang về việc chị T. đang bị giữ tại cơ sở massage Mai Thy thuộc địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai từ tháng 8/2022.

Trịnh Thị Mai (bên trái) và Trần Minh Chung tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nếu muốn đưa chị về nhà, gia đình chị T. phải trả tiền chuộc 70 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ Trịnh Thị Mai - chủ cơ sở nhà nghỉ và massage Mai Thy (tại xã Ia Hiao, Phú Thiện) đang giữ 7 nhân viên để làm công việc massage. Hầu hết các nạn nhân bị giữ trú tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Hậu Giang, Tây Ninh, Đồng Nai…. Các nạn nhân đều dưới 16 tuổi, đặc biệt có trường hợp chỉ mới 13 tuổi.

Lực lượng công an đã tiến hành giải cứu các nạn nhân, trong đó có chị T. và bàn giao cho gia đình.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Mai và Trần Minh Chung.