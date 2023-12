Giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Ngày 21/12, Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt và di lý Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà, cùng trú huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, về Quảng Nam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đỗ Mạnh Hà (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, Công an Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ nguồn tin về việc một người dân tại TP Hội An bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng; với chiêu thức giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, báo tin người dân liên quan đến đường dây tội phạm ma túy để dẫn dụ bị hại nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Khánh và Hà là nghi phạm.

Huy động lực lượng truy bắt đối tượng, công an bắt giữ Khánh, Hà khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Lạng Sơn và Hà Nội.

Đối tượng Lê Quang Khánh (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Mạnh Hà tại Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ một xe máy SH, 2 điện thoại di động iPhone cùng nhiều thẻ tài khoản ngân hàng mang tên Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà; các tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại, đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.