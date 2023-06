Gần 30 thanh thiếu niên chuẩn bị dao tự chế, mã tấu để "hỗn chiến"

Ngày 25/6, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương), thông tin, đơn vị mới ngăn chặn thành công một nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau, tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Trước đó, tối 21/6, Đội cảnh sát hình sự, Công an thị xã Bến Cát phối hợp Tổ 171 tuần tra, chốt chặn kiểm tra hành chính V.P.Đ. (SN 2005), N.S.H. (SN 2007) và V.H.P. (cả 2 cùng SN 2007).

Khám xét nơi ở của gần 30 thanh thiếu niên, công an thu giữ nhiều dao, mã tấu (Ảnh: Công an thị xã Bến Cát).

Nhóm 3 thanh thiếu niên này khai nhận có khoảng 20 người tụ tập chuẩn bị đánh nhau với nhóm khác nhưng không gặp được tại điểm hẹn nên cả nhóm giải tán, đăng ảnh lên mạng xã hội để khiêu khích.

Mở rộng điều tra Công an thị xã Bến Cát triệu tập hơn 28 đối tượng tham gia nhóm tụ tập chuẩn bị đánh nhau để làm việc. Công an cũng truy xét nơi ở của những người này, công an thu giữ 12 dao tự chế, mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát thụ lý để điều tra, làm rõ.