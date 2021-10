Gã trai giết "bạn nghiện" cướp tài sản rồi bỏ trốn về quê

Dân trí Sau khi sử dụng ma túy, Tùng và Khuất Văn B. đã xảy ra mâu thuẫn, Tùng đã dùng gậy gỗ đánh chết B. rồi cướp tài sản. Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn về quê ở Yên Bái.

Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 14/10, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) cho biết, vào lúc 17h50 ngày 13/10, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983, ở xã Âu Lâu, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Theo cơ quan công an, Tùng là nghi phạm đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vào ngày 11/10.

"Ngay sau khi nhận được thông tin đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng Tùng từ Công an Phú Thọ, đơn vị đã huy động khoảng hơn 10 cán bộ chiến sỹ và lực lượng chức năng các phường trên địa bàn, vây bắt được đối tượng tại một quán nước ở khu vực tổ 4, phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ. Sau đó đơn vị đã bàn giao đối tượng Tùng cho Công an tỉnh Phú Thọ ngay trong chiều 13/10", vị lãnh đạo Công an thị xã Nghĩa Lộ thông tin.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Nguyễn Lâm Tùng và Khuất Văn B. (SN 1967, trú xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cùng nghiện ma túy.

Tùng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 18h ngày 11/10, Tùng và Khuất Văn B. cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của B. Trong quá trình sử dụng ma túy, Tùng và B. đã xảy ra mâu thuẫn. Tùng sử dụng gậy gỗ để vụt vào gáy, cổ họng B. với mục đích giết B. cướp tài sản.

Sau khi B. chết, Tùng cướp 6,7 triệu đồng, xe mô tô Wave RS và một số giấy tờ xe để mang đi bán. Tuy nhiên, do không bán được xe nên Tùng đã để xe lại huyện Thanh Ba và cầm tiền đi mua ma túy rồi bỏ trốn về Yên Bái.

Trong quá trình lẩn trốn, Nguyễn Lâm Tùng bị Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt giữ. Hiện Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bàn giao đối tượng Nguyễn Lâm Tùng cho Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý theo thẩm quyền.

