Gã thợ sửa chữa điện lạnh chuyên bẫy tình trên Facebook

Bẫy tình không xong thì trộm tài sản

Gã tên là Trần Văn Sinh (27 tuổi), quê Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Cũng giống như những gã trai chuyên lên mạng xã hội để lừa tình, Sinh khá lẻo mép. Facebook của gã có nick name "Khiem Hung", là tên con trai của gã. Khi tán tỉnh các cô gái trên mạng, gã tự giới thiệu tên Hùng, làm quản lý tại siêu thị điện máy. Thực tế thì gã chỉ là thợ sửa chữa điện lạnh, chuyên nhận lắp đặt điều hòa cho các siêu thị tại Hà Nội. Ở quê, gã mở một cửa hàng sửa chữa đồ điện lạnh nho nhỏ.

Ngày cuối năm, ai cũng bận rộn để lo cái Tết cho gia đình. Thế nhưng gặp Trần Văn Sinh tại Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, không thấy gã tỏ ra lo lắng, rầu rĩ. Trái lại, gã thao thao bất tuyệt khi kể về việc lừa tình trên "phây" như một sở thích quái đản của kẻ bệnh hoạn.

Trang Facebook có tên "Khiem Hung" được Trần Văn Sinh sử dụng để bẫy tình trên mạng (ảnh trái). Trần Văn Sinh tại cơ quan Công an.

Gã bảo gã lấy vợ sớm, từ năm mới 20 tuổi. Lý do lấy vợ là vì năm đó bà nội ốm nặng, bố gã gọi 2 thằng con trai giao nhiệm vụ 1 trong 2 thằng phải cưới vợ trước khi bà nội quy tiên. Anh trai gã không chịu. Thế là gã phải lấy vợ gấp. Giờ thì gã đã là bố của 2 đứa trẻ, một đứa 4 tuổi, một đứa chưa đầy 2 tuổi. Vợ gã là công nhân. Lấy vợ rồi nhưng gã không thường xuyên ở nhà, chủ yếu đi làm tại Hà Nội. Cao điểm nắng nóng cũng là mùa làm ăn chính của Sinh.

Gã kể mùa hè, có ngày gã kiếm được 2-3 triệu đồng từ việc lắp đặt, sửa điều hòa. Có tiền, gã nhiễm thói ăn chơi, cờ bạc lô đề, gái gú đủ cả. Thi thoảng gã mới gửi ít tiền về quê. Việc nuôi con, chủ yếu vẫn là đồng lương công nhân của vợ. Con thì ông bà nội chăm sóc. Vậy là gã càng rảnh rỗi, kiếm được đồng nào xài luôn đồng đó.

Từ ngày có phong trào chơi Facebook, gã sắm riêng 1 cái điện thoại thông minh. Vợ gã suốt ngày cắm mặt đi làm, lại dùng điện thoại "cùi bắp" chỉ nghe gọi thì nào biết "phây" là cái gì. Thấy gã suốt ngày ôm điện thoại chát chít, vợ hỏi thì gã đánh trống lảng "nói chuyện với bạn".

Với mục đích "lừa tình" nên bạn trên Facebook của gã chủ yếu là phụ nữ. Gã để hình đại diện là những bông hồng đỏ thắm và chữ "Love". Sau khi kết bạn, người phụ nữ nào gã cũng nhắn tin: "Chào em, mình làm quen nhé".

Sau đó là màn gửi ảnh cho nhau xem mặt. Gã có gương mặt cũng khá đàn ông. Nhưng để long lanh hơn, gã bao giờ cũng trưng ra tấm ảnh chụp thời gian trước đây đã được chỉnh sửa, nhìn đẹp trai như Hàn Quốc. Người ta bảo "trăm bó đuốc cũng soi được con ếch". Cô nào nhắn tin trả lời lại, thế là gã bám riết, tán tỉnh rồi rủ đi chơi. Với cô gái nào, gã cũng giới thiệu chưa có người yêu. Một vài câu than phiền, đại loại như "buồn quá vì không có ai ở bên", thế là cá cắn câu!

Gã bảo làm quen ngoài đời thì khó chứ trên "phây" thì dễ lắm. Gửi hình cho nhau xem mặt, cho số điện thoại hẹn hò và một ngày đẹp trời hẹn gặp nhau. Gã đưa bạn "phây" đi ăn, rồi kết thúc tại nhà nghỉ để đánh dấu tình yêu đẹp. "Bài" của gã là tặng hoa, hoặc 1 cái dây chuyền bạc giá chỉ một vài trăm ngàn. Những cô gái mới quen phát run vì sự lãng mạn, ga lăng của gã. Còn gã thì đã có kinh nghiệm với những trò chơi tình ái dễ dãi như thế. Sau một thời gian "no xôi chán chè", gã cắt liên lạc, chặn Facebook của họ để làm quen người mới. Chỉ quen nhau trên Facebook, không biết tên tuổi thật của gã nên những nạn nhân cũng chỉ biết ngậm trái đắng.

Ngoài chuyện gái gú thì gã còn là con nghiện lô đề nặng. "Em phá khoảng 3 năm nay. Ngày đánh lô nhiều nhất hơn 2.000 điểm, là khoảng 44 triệu" - gã thú nhận. "Thế có trúng không?". Gã cười: "Thỉnh thoảng cũng trúng ạ. Nhưng tổng kết lại thì mất nhiều hơn". Gã bảo trước khi bị bắt, gã còn món nợ gần 10 triệu đồng do lô đề. Con nghiện cờ bạc thường tính quẩn, càng thua sẽ càng ham để mong gỡ gạc lại. Gã cũng vậy. Ngày nào gã cũng lô lô, đề đề mong có tiền trả nợ, nhưng kết cục thì nợ ngày càng tăng. Gần Tết, chủ nợ ráo riết đòi. Gã nảy ra ý định làm liều.

Sáng 14-1, như thường lệ vợ gã đi làm, còn gã ở nhà ôm con ngủ. Vợ vừa ra khỏi nhà, gã lập tức lấy điện thoại, lên "phây" nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Dương, 24 tuổi, ở Vĩnh Phúc, mới kết bạn trên Facebook với gã chừng hơn 1 tháng nay. Qua nói chuyện, gã biết chị Dương đang kinh doanh trên mạng, đã ly hôn một mình nuôi con nhỏ nên gã bám chặt. Ngày nào gã cũng tỏ ra quan tâm, hỏi chị Dương đang làm gì, công việc thế nào. Có lần, gã bảo muốn làm bố đứa trẻ. Chị Dương thấy gã giới thiệu chưa vợ con gì thì cảm động lắm, coi gã như một người bạn tốt, vui buồn gì cũng tâm sự.

Tin ở gã bạn trai mới quen trên "phây" nên khi Sinh nhắn tin hỏi, chị Dương nói chuẩn bị xuống Hà Nội lấy hàng về bán. Lập tức Sinh hẹn đi cùng, kết hợp xuống Hà Nội đòi một khoản nợ. Trời rét, đi xe máy xuống Hà Nội một mình cũng ngại nên chị Dương đồng ý. Khoảng 8h30 cùng ngày, Sinh đi xe buýt tới điểm hẹn. Hai người cùng đi xe máy Honda Vision của chị Dương xuống Hà Nội. Sau khi đưa chị Dương lấy hàng, Sinh điều khiển xe máy đi lòng vòng khắp nơi, giả vờ đi tìm bạn.

Sau đó, Sinh kêu đau bụng, chở thẳng chị Dương vào nhà nghỉ Phương Thảo ở ngõ 181 đường Trường Chinh. Đây là nhà nghỉ Sinh đã nhiều lần thuê phòng nên gã biết mọi ngõ ngách trong khu vực. Thấy Sinh đưa vào nhà nghỉ, chị Dương bảo gã cứ lên mà giải quyết việc đau bụng, chị sẽ đợi ở dưới tầng một nhưng bị Sinh đẩy lên phòng.

Ngay sau khi cánh cửa phòng khép lại, Trần Văn Sinh lộ mặt "yêu xanh". Giống như cách làm với những nạn nhân bẫy tình trước đây, Sinh lao vào "đòi yêu". Chị Dương phản ứng quyết liệt và đòi về. Sinh giả vờ xin lỗi, nói chị Dương chờ thêm chút nữa để gã gọi bạn mang tiền đến trả. Gã lấy điện thoại, vờ gọi cho ai đó để kéo dài thời gian giữ chân chị Dương.

Thấy chị Dương ngồi một góc lấy điện thoại ra dùng, Sinh tiếp tục lao vào, khống chế bịt miệng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Bị chị Dương cắn vào vai và giãy giụa kêu la, Sinh cố tình mở ti vi to hết cỡ để át tiếng kêu. Không thực hiện được hành vi thú tính, Sinh giấu quần của chị Dương vào nhà vệ sinh và dọa "đừng hòng mà về được".

Chị Dương khóc lóc van xin, Sinh bảo chị vào nhà vệ sinh lấy quần rồi gã sẽ đưa về. Trong lúc chị Dương vào nhà vệ sinh, ở ngoài Sinh nhanh chóng lấy túi xách, điện thoại của chị rồi chạy xuống lấy xe máy. Lễ tân hỏi thì gã bảo đi có việc, lát sẽ quay lại thanh toán tiền phòng. Sau đó gã lấy xe máy của chị Dương đi về Vĩnh Phúc, bỏ mặc nạn nhân ở lại không một đồng xu dính túi.

Dọc đường, Sinh lục túi lấy tiền, lấy điện thoại rồi ném hết đồ của chị Dương đi để phi tang. Chiếc xe máy gã "cắm" được 12 triệu đồng. Sẵn máu đỏ đen, gã dùng 9 triệu chơi lô để gỡ gạc nhưng thua hết. Còn 3 triệu, gã đành mang đến chủ hiệu cầm đồ vay nợ trước đó trả nợ để lấy CMND về. Những ngày sau, gã ung dung nằm nhà vì nghĩ rằng nạn nhân sẽ xấu hổ không dám trình báo sự việc. Mà trình báo cũng không biết gã ở đâu. Facebook cá nhân của gã, vì mục đích lừa tình nên gã đã rất cẩn thận, không để bất cứ thông tin và hình ảnh cá nhân nào.

Nhưng gã không ngờ, đến sáng 18-1, khi gã đang ngủ ở nhà thì Công an xã cùng các trinh sát Đội CSHS Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ập vào. Nghe một đồng chí công an hỏi: "Anh biết việc mình làm rồi chứ?", gã lặng lẽ gật đầu rồi đi theo các trinh sát ra trụ sở Công an xã làm việc.

Mặc dù là ngày cuối năm nhưng sau khi nhận được tin trình báo của chị Nguyễn Thị Dương, Đội CSHS Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương xác minh, làm rõ tung tích của kẻ chuyên lừa tình trên Facebook. Trước mắt, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Sinh về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm. Bắt giữ kịp thời kẻ phạm tội, thu hồi tài sản trong những ngày cái Tết đã cận kề, mặc dù vất vả nhưng cũng là niềm vui của các chiến sĩ công an khi giúp người bị hại yên tâm đón Tết.

Vẫn là bài học từ việc kết bạn, làm quen dễ dãi trên mạng xã hội

Chuyện những gã "Sở Khanh" bẫy tình các cô gái nhẹ dạ trên mạng xã hội, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tìm cách trộm tài sản đã xảy ra rất nhiều. Thông thường, thủ đoạn của đối tượng là hẹn hò nạn nhân gặp gỡ ở quán nước, đi xem phim... rồi giả vờ mượn điện thoại, sau đó trốn luôn. Hoặc chủ động điều khiển xe máy của nạn nhân để giữ chìa khóa xe, sau đó lợi dụng thời cơ lấy xe tẩu thoát.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân cũng đã bắt giữ Cáp Trọng Tùng (SN 1987), ở thôn Đồng Lều, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, Bắc Giang, cũng là một kê chuyên săn tình trên mạng xã hội, sau đó trộm cắp tài sản của nạn nhân. Thủ đoạn của Tùng là tìm các cô gái trẻ là người tỉnh ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Trước khi gây án, Tùng tìm hiểu khá kỹ về đối tượng. Thông thường những cô gái tỉnh ngoài thường được gia đình mua sắm cho xe máy tay ga đắt tiền để đi làm.

Với cái mã đẹp trai, cao to, Tùng nhanh chóng gây được cảm tình của nạn nhân. Cũng giống như Trần Văn Sinh, sau khi tán tỉnh, Tùng đưa các cô gái đi nhà nghỉ "tâm sự" rồi lợi dụng lúc nạn nhân vào nhà vệ sinh, gã ở ngoài lục soát tài sản, lấy đăng ký xe máy cùng chìa khóa biến mất. Ít nhất gã trai này đã lấy được 3 xe máy tay ga của 3 nạn nhân ở các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa.

Còn kẻ lừa tình Nguyễn Văn Thành (30 tuổi, ở thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang), do không được trời phú vẻ đào hoa, phong nhã để cuốn hút phụ nữ nên gã nghĩ ra chiêu trò dùng tiền để câu nhử những cô gái nhẹ dạ, tham tiền. Mặc dù chỉ là gã thợ sơn kiếm ăn còn chầy chật nhưng Thành tự giới thiệu là chủ thầu xây dựng, có rất nhiều tiền. Thành lên mạng, đăng tin "Tìm người yêu ngắn hạn" với cam kết sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho bạn gái. Tham tiền, một nạn nhân tên Hà Linh đã dính bẫy.

Thành hứa sẽ chu cấp cho cô gái này 5-6 triệu đồng/tháng để thuê nhà nên Hà Linh đã đồng ý cùng anh ta đi nhà nghỉ. Trong lúc "người yêu ngắn hạn" đi tắm, ở ngoài Thành lục soát lấy tiền và điện thoại Iphone 6 rồi đánh bài chuồn. Khi bị bắt, Thành khai với vỏ bọc chủ thầu xây dựng, gã đã lừa được ít nhất 5 cô gái trên mạng đi nhà nghỉ.

Theo cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, lừa tình, lừa tiền trên mạng xã hội đã được cảnh báo rất nhiều, song cùng với sự phát triển mạnh của Internet và các mạng xã hội, còn không ít người vẫn trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Điều đó chứng tỏ rất nhiều người đang bị phụ thuộc vào đời sống "ảo" trên mạng. Chính vì vậy, để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng bao giờ cũng tìm cách tấn công về mặt tình cảm để lấy niềm tin của nạn nhân. Cũng chính vì "sống ảo" nên nhiều người chỉ nhìn hình ảnh và cách nói chuyện trên mạng đã vội tin, từ đó rơi vào bẫy của tội phạm.

Cuộc sống càng hiện đại thì dường như con người lại càng dễ dãi hơn trong việc "yêu nhau" nên mới xảy ra những mối tình "một đêm". Và không ít phụ nữ đã rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" từ những tình yêu chóng vánh ấy.

Theo Hương Vũ

