Gã đàn ông dùng dao đâm chết bạn nhậu

Dân trí Trong lúc ngồi trên bàn nhậu, Hoài đã dùng vật nhọn đâm vào sườn của anh Hiền khiến anh Hiền tử vong.

Ngày 12/12, Công an thành phố Huế cho biết đã bắt giữ đối tượng Dương Trung Hoài (34 tuổi, trú ở phường Trường An, thành phố Huế) về hành vi "Giết người".

Vào lúc 22h30 tối 11/12, tại ngã tư đường Ngô Kha và Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Hậu, thành phố Huế), Hoài ngồi nhậu với anh Trần Đại Hiền (36 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (33 tuổi, cả hai cùng trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế).

Do có mâu thuẫn từ trước, nên trong lúc ăn nhậu, Hoài đã dùng vật nhọn đâm vào sườn của anh Hiền khiến anh này gục xuống.

Đối tượng Dương Trung Hoài bị bắt giữ (Ảnh: Công an thành phố Huế).

Sau khi đâm xong, Hoài đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vết đâm nặng khiến anh Hiền tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an thành phố Huế cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngay sau đó đã tiến hành truy bắt đối tượng. Sau 12 giờ, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Hoài khi đang lẩn trốn.

Hiện Công an thành phố Huế đã bàn giao đối tượng Hoài cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về hành vi "Giết người".

Đại Dương