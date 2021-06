Gã biến thái mang theo súng và thẻ ngành công an giả đi sàm sỡ thiếu nữ

Dân trí Một thiếu nữ đang ngồi đợi bạn ở bờ kè sông Tiền thì bất ngờ bị một kẻ biến thái đến sàm sỡ. Nghe tri hô, công an phường đang tuần tra truy đuổi hơn 10 km mới bắt được đối tượng này.

Ngày 28/6, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao Huỳnh Đình Đạt (35 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cùng tang vật là súng và thẻ ngành công an giả cho Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Huỳnh Đình Đạt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 ngày 28/6, trong lúc chị N.T.T.N. (19 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang ngồi ở bờ kè sông Tiền thuộc địa bàn phường 6 (TP Mỹ Tho) thì bất ngờ bị Đạt đến sàm sỡ.

Quá hoảng sợ, chị N. đã kêu cứu và gặp được tổ công tác của Công an phường 6 đang đi tuần tra. Thấy động, Đạt điều khiển xe máy BKS 63B6-337.54 bỏ chạy về hướng Chợ Gạo. Công an phường 6 truy đuổi hơn 10 km qua cầu Chợ Gạo mới bắt được gã biến thái này.

Giấy chứng minh Công an nhân dân giả.

Súng giả và một số tang vật liên quan.

Khi đưa Đạt vào Công an huyện Chợ Gạo, lực lượng chức năng phát hiện túi xách của Đạt có một vật giống súng, một chứng minh Công an nhân dân nghi giả, một biển số xanh của xe máy, cùng nhiều tang vật khác.

Bước đầu, Đạt khai nhận súng và chứng minh Công an nhân dân là giả. Đạt cho biết, đối tượng này mua súng giả và chứng minh Công an nhân dân giả để dọa người khác.

Vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho điều tra xử lý theo quy định.

Nguyễn Vinh