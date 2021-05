Dùng kéo cướp xe taxi, gây tai nạn trên đường tháo chạy

Dân trí Sau khi dùng kéo tấn công nam tài xế để cướp xe taxi, Cường tháo chạy với tốc độ 133 km/h từ Bình Dương về Củ Chi (TPHCM), sau quãng đường hơn 100km thì bị bắt giữ.

Ngày 25/4, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang điều tra vụ người đàn ông cướp xe taxi Mai Linh ở Bình Dương và gây tai nạn trên địa bàn trong lúc tháo chạy.

Chiếc xe taxi bị cướp.

Rạng sáng cùng ngày, Lý Chấn Cường (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đón xe taxi Mai Linh ở đường Hàm Nghi (quận 1, TPHCM) về khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đến khu công nghiệp Sóng Thần, Cường yêu cầu tài xế N.A.T. tấp vào đường nhưng do thấy đường tối, nghi ngờ điều không hay nên anh T. cho xe chạy thẳng vào cổng số 2 để tìm kiếm sự trợ giúp.

Xe vừa dừng tại barie, Cường dùng kéo tấn công anh T.. Nam tài xế bung cửa thoát thân ra ngoài. Lúc này, bảo vệ khu công nghiệp phát hiện cầm cây chạy đến hỗ trợ nhưng Cường tấn công quyết liệt và lên xe đạp ga tẩu thoát. Tài xế T. may mắn chỉ bị xây xước nhẹ trên tay.

Lý Chấn Cường bị bắt sau khi gây tai nạn.

Đại diện Công ty Mai Linh cho hay, Cường lái xe về hướng tỉnh Bình Phước nhưng sau đó đổi về hướng thị xã Bến Cát rồi về huyện Củ Chi với tốc độ cao và có thời điểm tốc độ lên tới 133 km/h.

Chạy đến đường Trung An (xã Trung An, huyện Củ Chi), Cường lái xe tông sập tường rào nhà dân bên đường. Sau đó, Cường bị người dân phối hợp với công an bắt giữ và đưa về trụ sở để làm rõ.

Cây kéo mà Cường dùng để tấn công tài xế taxi.

Vụ tai nạn khiến đầu xe taxi bị hư hỏng, 2 túi khí bị bung ra ngoài, một phần tường rào của nhà dân bị đổ sập.

Qua kiểm tra xác định Cường dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Thuận