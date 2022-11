Dùng dao đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn tại đám cưới

Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng liên quan đến vụ việc là Trần Trung Hiền (42 tuổi), trú xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh.

Theo cơ quan công an, trước đó vào tối 18/11, khi cùng dự tiệc cưới của một người dân tại địa phương, Hiền đã xảy ra mâu thuẫn với anh P.V.Đ., trú xã Trung Nam. Khi được can ngăn, cả 2 đã rời đi.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, do bực tức trong người, Hiền liền mang theo dao đến tìm anh Đ. để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nhà anh Đ., đối tượng Hiền đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Nắm được thông tin về vụ việc, Công an xã Trung Nam đã khẩn trương triển khai lực lượng, tạm giữ khẩn cấp Trần Trung Hiền. Trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã cử lực lượng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh này và Công an huyện Vĩnh Linh đến khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.