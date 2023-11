Dùng bình xịt hơi cay khống chế đối tượng cầm dao đe dọa công an

Ngày 27/11, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về việc ông Nguyễn Văn Mạnh (54 tuổi, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) dùng dao làm bị thương 3 công an viên của xã này.

Cụ thể, sáng 21/11, Công an xã Hồng Thái nhận được tin báo về việc ông Mạnh có hành vi cầm dao gây thương tích cho người khác.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã đến hiện trường phối hợp với gia đình vận động ông Mạnh buông vũ khí.

Vận động không được, lực lượng công an xã buộc phải sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế ông Mạnh.

Quá trình khống chế, ông Mạnh khua khoắng dao trên tay và ném dao về phía lực lượng công an. Hậu quả, ông Mạnh đã gây thương tích cho 3 công an xã bán chuyên trách.

Lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện An Dương đến thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Bá Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi khống chế được đối tượng, gia đình đã đưa ông Nguyễn Văn Mạnh đến bệnh viện tâm thần Hải Phòng để điều trị.

Được biết, ông Nguyễn Văn Mạnh đang uống thuốc điều trị tâm thần theo chế độ cấp phát tại Trạm y tế xã Hồng Thái.

3 công an viên của xã Hồng Thái bị thương gồm, Nguyễn Bá Hùng, Vũ Văn Miện, Trần Văn Long.