Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tô Quang Huy (69 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tô Quang Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn).

Theo cảnh sát, đây là một trong số các đối tượng chính có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và trinh sát, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Long An tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng. Đối tượng Tô Quang Huy đã bị bắt tại phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Theo hồ sơ vụ án, Tô Quang Huy cùng đồng phạm đã núp dưới nhiều "vỏ bọc" để chạy dự án khai thác vàng tại huyện Ngân Sơn, nhằm lừa đảo nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi bị bắt, Huy đã được di lý về Công an tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra, xử lý.