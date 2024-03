Chiều 22/3, Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lô Văn Quynh (52 tuổi, trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 19/3, Công an huyện Cư M'gar nhận được trình báo của chị M. (38 tuổi, trú xã Ea H'đing, huyện Cư M'gar) về việc bị kẻ gian cạy cửa đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy trộm tài sản.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Cư M'gar xác định được đối tượng gây án là Lô Văn Quynh. Công an huyện Cư M'gar đã bắt giữ Quynh 2 ngày sau khi đối tượng gây án.

Két sắt bị đối tượng phá hỏng để trộm tài sản bên trong (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, đối tượng Lô Văn Quynh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quynh khai chiều 19/3 đón xe từ thành phố Buôn Ma Thuột về huyện Cư M'gar tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Khi phát hiện gia đình chị M. đi vắng, Quynh đã cạy cửa, đột nhập phá két sắt, lấy đi 14 triệu đồng.

Lô Văn Quynh là đối tượng sống lang thang, không có nghề nghiệp và đã có 4 tiền án về các tội Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản. Đối tượng mới ra tù tháng 7/2023.