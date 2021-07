Đòi nợ không được, nam thanh niên chặn đường cướp xe con nợ

Dân trí Sau khi đòi nợ không được, Phong dùng vũ lực cướp chiếc xe mô tô của người phụ nữ và bị lực lượng Công an bắt giữ sau đó.

Sáng ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 2000, trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên), để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Danh Thị Phọng (sinh năm 1986, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, An Giang) có nợ Phong 5 triệu đồng, nhiều lần đòi nhưng Phọng không trả.

Đối tượng Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan công an.

Tối 7/7, Phong cùng Tuân (chưa rõ họ, địa chỉ) rủ nhau đến khu vực khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên tìm thì phát hiện Phọng đang ở trong nhà người quen.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi Phọng vừa điều khiển xe mô tô BKS 67M1-052.31 ra về thì Phong và Tuân chạy theo gọi lại đòi nợ, nhưng Phọng không có tiền trả.

Lúc này, Phong kéo Phọng ra khỏi xe nhưng Phọng không xuống. Phong dùng chân đạp và lấy tay đẩy chị Phọng ra khỏi xe, rồi lấy xe đem đi cất giấu. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chị Phọng, Công an phường Mỹ Bình mời Phong về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Phong đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện, lực lượng Công an đã thu hồi chiếc xe và tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hành