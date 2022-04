Đôi nam nữ mang súng "hộ tống" đi bán 1.000 viên thuốc lắc

Nguyễn Thị Thanh Thảo và Trương Đình An bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Bến Cát).

Ngày 23/4, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Thảo (30 tuổi) và Trương Đình An (21 tuổi, cùng ngụ TP Thuận An) để điều tra, làm rõ về đường dây mua bán ma túy quy mô lớn do cả hai điều hành.

Theo Công an thị xã Bến Cát, qua công tác trinh sát xác định Thảo có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy từ địa phương khác đến địa bàn tiêu thụ nên tiến hành theo dõi.

Tối 21/4, công an phát hiện Thảo và An thuê taxi di chuyển từ TP Thuận An về thị xã Bến Cát. Nhận định cả hai đang vận chuyển ma túy đi giao cho các con nghiện, trinh sát lập tức đeo bám, triển khai kế hoạch vây bắt.

Đến địa bàn khu phố 3A (phường Thới Hòa), Thảo và An xuống xe thì bị trinh sát nổ súng chỉ thiên trấn áp, khống chế, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng, 6 viên đạn.

Khám xét nhà trọ của An tại phường An Phú (TP Thuận An), lực lượng chức năng thu giữ thêm 7 viên đạn, 1 túi chứa ma túy tổng hợp (loại ketamine).

Công an thu giữ tang vật thuốc lắc (Ảnh: Công an Bến Cát).

Súng đạn công an thu giữ (Ảnh: Công an Bến Cát).

Qua đấu tranh khai thác, An và Thảo khai nhận đã mua số ma túy trên của một người (chưa rõ lai lịch) ở TPHCM. Trước đó, người này đã sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng nhanh để đưa ma túy từ TPHCM về Bình Dương cho An tiêu thụ.