"Doanh nhân thành đạt" lừa tiền tỷ bị bắt tại Hà Nội

Ngày 13/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho hay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phan Thái Hoan (40 tuổi, trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Thái Hoan (Ảnh: T. Thủy).

Phan Thái Hoan bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, Phan Thái Hoan đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của 5 bị hại thông qua thủ đoạn lừa "chạy" việc, chuyển công tác.

Người đàn ông này là chủ một nhà hàng ở thành phố Vinh. Để tiếp cận các nạn nhân, Hoan xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt, đi xe xịn, có mối quan hệ rộng.

Hoan nói với các nạn nhân, bản thân có thể xin chuyển công tác từ huyện miền núi về các địa bàn thuận lợi hay có thể "chạy" việc vào các cơ quan nhà nước.

Cá nhân có nguyện vọng được Hoan ra giá cho từng trường hợp và yêu cầu đặt cọc từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng/người. Sau khi nhận tiền, người đàn ông này biến mất khỏi địa phương. Lúc này, các bị hại mới vỡ lẽ ô tô người đàn ông này sử dụng chỉ là đi thuê.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Phan Thái Hoan thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này chiếm đoạt của 5 nạn nhân ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tương Dương, Nghi Lộc và thành phố Vinh tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ tiền chiếm đoạt, Hoan trả nợ và tiêu xài hết.