Đoàn Luật sư TPHCM xóa tên 2 người từng bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 10/4, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư đối với ông Đặng Đình Mạnh (54 tuổi) và Nguyễn Văn Miếng (58 tuổi).

Xóa tên 2 luật sư từng bào chữa cho ông Lê Tùng Vân (Ảnh: Hải Long).

Theo đó, ông Mạnh và ông Miếng đã nợ phí thành viên liên tục nhiều năm (theo quy định tại điểm c, Khoản 5 Điều 39, điểm b Khoản 3 Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoản 7 Điều 40 Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật).

Ông Nguyễn Văn Miếng, Đặng Đình Mạnh từng tham gia bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai. Sau đó 2 luật sư này bị Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm vì có dấu hiệu phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...