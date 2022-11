Đoạn kết nào cho vụ "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong?

Ngày mai (25/11), TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha của nạn nhân) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Liên quan vụ án, trước đó ngày 25/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Đến nay, vụ án đã trải qua 330 ngày điều tra, truy tố, xét xử.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (Ảnh: Hải Long).

Lưới trời lồng lộng

Tối 22/12/2021, một bệnh viện ở quận Bình Thạnh tiếp nhận bệnh nhi (bé gái 8 tuổi) trong tình trạng mất nhận thức, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi nhập viện. Quá trình khám sơ bộ, bác sĩ phát hiện trên người cháu bé có dấu hiệu bầm tím, nghi ngờ bị bạo hành nên trình báo công an.

Thời điểm đó, dư luận xôn xao, một bé gái đã chết oan ức vì bị "dì ghẻ" hành hạ tàn độc, trước sự vô cảm của cha ruột, trong căn hộ chung cư sang trọng ở quận Bình Thạnh. Sự việc được lan truyền rất nhanh qua mạng xã hội, báo chí. Hàng loạt hội nhóm xuất hiện nhằm kêu gọi mọi người cùng lên tiếng vạch trần, nghiêm trị kẻ gây ra tội ác.

Xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Nạn nhân là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi), sinh sống cùng cha là Nguyễn Kim Trung Thái và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại một chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh.

Cặp đôi Trang, Thái trước khi bị bắt (Ảnh: A.X).

Qua chứng cứ thu thập ban đầu, nhà chức trách xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang là người trực tiếp gây ra cái chết cho bé gái. Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra hành vi hành hạ, đánh đập bé gái đến tử vong.

Ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Hành hạ người khác. Trước bức xúc của dư luận, tính chất của vụ án, hồ sơ nhanh chóng được chuyển lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM quyết định khởi tố vụ án Giết người và Che giấu tội phạm. Đồng thời, quyết định khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người và Hành Hạ người khác. Quá trình điều tra, hành vi phạm tội của đôi tình nhân Trang, Thái dần được phơi bày khiến nhiều người xót xa cho số phận của bé gái 8 tuổi…

Bước ngoặt phục hồi camera

Theo đó, bé gái 8 tuổi là con gái của Thái và chị N.T.H.. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được TAND quận 1 giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con. Hoàn tất thủ tục ly hôn, Thái dẫn Trang về chung sống như vợ chồng tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh.

Thời gian này, bé gái 8 tuổi cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang. Tháng 10/2021, do dịch bệnh Covid-19 nên bé gái học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần ra tay hành hạ bé gái dã man.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, ngày 7/12/2021, trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, Trang bắt bé gái học bài trong tình trạng quỳ gối, hai tay giơ lên cao và bị đánh, mắng. Chứng kiến cảnh nhân tình hành hạ con gái nhưng Thái vẫn ngồi yên trên giường, không có phản ứng.

Liên tiếp các ngày 10, 11 và 12/12/2021, Trang không cho bé gái mặc quần áo, dùng hung khí để hành hạ bé bằng nhiều cách thức man rợ. Trang còn dùng tay, chân đánh, đạp vào người, bụng, vùng kín của bé… kể cả khi bé vừa đi khâu vết thương ở bệnh viện trở về. Đau lòng hơn, hai lần Trang bắt bé gái chui vào chuồng, nhốt cùng một con chó...

Một góc hiện trường vụ án (Ảnh: A.X).

Đỉnh điểm của sự việc dẫn tới bé gái qua đời ngày 22/12/2021. Hôm đó, Thái đi làm, còn bé gái ở nhà với Trang. Từ 14h đến 14h30, Trang bắt bé gái quỳ để học bài, sau đó thì được ngồi học đến hơn 18h nhưng không cho mặc quần áo và bị đánh liên tiếp, dồn dập vào người.

Đánh đến lúc quá đau tay, Trang lại đeo bao tay vào tiếp tục đánh, mặc dù lúc này cơ thể bé gái có rất nhiều vết thương tụ máu ở vùng mông, thắt lưng. Chưa dừng lại, bé gái né tránh, Trang trói bé lại. Khi bé ngã xuống sàn, Trang tiếp tục đánh, chửi bới, sỉ nhục cho đến khi nạn nhân bất tỉnh thì Trang gọi điện thoại cho Thái.

Sau đó, Trang cùng Thái và bảo vệ tòa nhà đưa bé đến một bệnh viện ở quận Bình Thạnh nhưng bé gái không qua khỏi.

Về phần Thái, là người cha, có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con gái. Tuy nhiên, khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ, Thái chẳng những không can ngăn, mà còn tham gia chửi mắng, đánh con.

Chưa dừng lại, khi các bác sĩ đang tìm cách cứu chữa cho bé gái, Thái liền xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra vụ án.

Tuy nhiên, Công an TPHCM đã thu giữ, phục hồi và trích xuất được dữ liệu ghi nhận hình ảnh mà Thái đã xóa. Qua giám định cho thấy 283 tập tin không có dấu hiệu chỉnh sửa, cắt ghép, phơi bày hoàn toàn tội ác của Trang, sự "tiếp sức" của Thái.

Cũng từ đây, trách nhiệm của Thái trong cái chết của bé gái cũng được hé lộ. Hành vi xóa dữ liệu camera của Thái, không chỉ bao che cho Trang mà cũng là xóa dấu vết hành vi phạm tội của chính mình...

Động cơ đê hèn

Về động cơ gây án, Trang khai rằng mình đánh đập, hành hạ đứa trẻ là do bé gái học không tốt. Tuy nhiên, đây là lời khai gian dối bởi kết quả xác minh từ giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu tại trường bé đang học, cho thấy bé gái là học sinh chăm ngoan, lễ phép, tiếp thu bài tốt.

Dữ liệu camera thể hiện, Trang nhiều lần đánh bé gái ngoài thời gian học, cô ta đánh đứa trẻ vì những lý do vô lý, viện cớ để đánh đập, hành hạ.

Cơ quan chức năng xác định Trang phạm tội với động cơ đê hèn (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, kết quả điều tra thể hiện Thái không muốn có con với Trang, gia đình anh ta không chấp nhận Trang. Lý do này khiến Trang rất ghen tức với vợ cũ của Thái.

"Dì ghẻ" Quỳnh Trang từng tìm đến nhà mẹ ruột bé 8 tuổi, cấm mẹ gặp con. Trang còn tự vào tài khoản Facebook của Thái xóa tất cả hình ảnh có mặt mẹ bé gái 8 tuổi.

Nhà chức trách xác định, hành vi của Trang là nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Hành vi phạm tội có tính chất dã man, độc ác, tác động rất lớn đến dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, phạm tội với động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ.

Sau thời gian điều tra, tội ác của Trang, Thái được phơi bày, ngày 28/4, VKSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người và Hành hạ người khác; Nguyễn Kim Trung Thái về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Gần 3 tháng sau, 21/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cặp tình nhân Trang, Thái. Tại phiên tòa, có hàng nghìn người từ nhiều tỉnh thành đến trước cổng tòa án la hét, yêu cầu tòa xử lý thật nghiêm khắc.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung, giám định lại thương tật của bị hại nhằm xác định tỷ lệ thương tật của bé gái trước ngày 22/12/2021 (ngày bị hại tử vong). Đồng thời, đề nghị áp dụng tội Giết người đối với cha của nạn nhân. Sau khi hội ý, HĐXX chấp thuận yêu cầu trên của các luật sư.

Tiếp nhận hồ sơ, ngày 26/8, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định. Ngày 7/9, Phân Viện khoa học Hình sự trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung yêu cầu. Lý do: Hồ sơ bệnh án của bị hại tại bệnh viện không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.

Do không thể thực hiện giám định thương tích trước ngày bé gái bị đánh chết, cơ quan công tố bảo lưu quan điểm và tiếp tục truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Đoạn kết nào cho cặp tình nhân Trang, Thái?

Liên quan vấn đề này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại) chia sẻ, bà không đồng ý với cơ quan tố tụng bảo lưu quan điểm truy tố bị cáo Thái.

Luật sư cho rằng, kết quả giám định pháp y tử thi và giải thích giám định pháp y tử thi đã kết luận các thương tích gây ra cho bé gái ngày 7/12/2021, ngày 10/12/2021 và ngày 11/12/2021 đã có tác động, ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong của bé gái.

"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (Ảnh: Hải Long).

Kết quả điều tra, giám định đã có đủ chứng cứ vật chất chứng minh Thái đã dùng roi gỗ, ống kim loại, giày đánh vào vùng đầu, cơ thể của bé gái vào các ngày 10/12/2021 và ngày 11/12/2021. Hành vi của Thái đã cùng gây ra các "tổn thương cũ" trên người nạn nhân, là yếu tố cộng thêm dẫn đến chết người. Do đó hành vi của Thái đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Luật sư phân tích, Thái là cha ruột của bé gái nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng con gái, trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập nạn nhân. Thái là người đưa bé gái đi cấp cứu nên đã nhận thức được hành vi của mình và nhân tình đã gây ra thương tích trên người của bé.

Khi chứng kiến Trang đánh đập bé gái vào ngày 22/12/2021, Thái không có hành động ngăn cản. Hành vi này cho thấy, Thái đã đồng thuận, là người cùng thực hiện phạm tội, là động cơ, là động lực thúc đẩy cho Trang càng đánh bé gái một cách man rợ.

Theo bà Nữ, các tổn thương cũ trên người bé gái là một trong những nguyên nhân có ảnh hưởng đến cái chết cho nạn nhân. Từ đó, luật sư cho rằng cần xử Thái ở tội danh Giết người mới phù hợp, tương xứng. Còn về tội danh và khung hình phạt cơ quan công tố truy tố bị cáo Trang thì luật sư Nữ không có ý kiến.

Luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị đổi tội danh đối với bị cáo Thái sang tội Giết người (Ảnh: Hải Long).

Một thẩm phán công tác tại TPHCM cho rằng Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, có mức hình phạt từ tù 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ án này, Trang phạm tội với người dưới 16 tuổi, mang tính chất côn đồ, động cơ đê hèn, đây là những tình tiết định khung tăng nặng. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, lượng hình, HĐXX sẽ xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có mức án phù hợp, tương xứng hành vi phạm tội của "dì ghẻ".

Ngoài ra, Trang còn bị truy tố về tội Hành hạ người khác theo khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Vì vậy, xét xử tòa sẽ tổng hợp hình phạt đối với các tội danh.

Đối với Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội Hành hạ người khác theo khoản 2, Điều 140 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù và tội Che giấu tội phạm theo khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự, có mức hình phạt cao nhất là 5 năm tù.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong diễn biến ra sao? -Tháng 8/2020, Thái và vợ ly hôn, tòa án giao bé gái 8 tuổi cho Thái nuôi dưỡng, chăm sóc. -Tháng 9/2020, Trang chung sống như vợ chồng với Thái tại một chung cư ở quận Bình Thạnh. Thời gian này, bé gái 8 tuổi cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang. -Nhiều ngày trong tháng 12/2021, Trang liên tục hành hạ, đánh đập bé gái. -Đỉnh điểm, ngày 22/12/2021, Trang hành hạ, đánh đập bé gái suốt nhiều giờ khiến bé gái tử vong. -Ngày 25/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra hành vi hành hạ, đánh đập bé gái dẫn đến tử vong. -Ngày 28/12/2021, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Hành hạ người khác. -Ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển toàn bộ hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM. -Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố vụ án Giết người và Che giấu tội phạm. Đồng thời, quyết định khởi tố bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm. -Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người và Hành Hạ người khác. -Ngày 28/4, VKSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. -Ngày 21/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra bổ sung. -Ngày 6/10, TAND TPHCM nhận hồ sơ vụ án sau khi VKSND cùng cấp bảo lưu quan điểm. -Ngày 25/11, TAND TPHCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm.

24/11/2022