Dìm đầu "con nợ" vào thùng nước, khóc sướt mướt khi bị khởi tố

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bổ sung bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Phát, Lê Trần Long (SN 2000), Huỳnh Tấn Tịnh, Trần Trung Tín (SN 2001) và Hồ Hoàng Sa Ri (SN 2004, cùng trú tại thị xã Đông Hòa) về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

5 bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Tây Hòa).

Cũng liên quan đến vụ án này, vào tháng 3/2022 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 1992, trú phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) để điều tra về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, T.T.P. (SN 2004) và L.H.Q.T. (SN 2003, cùng trú thị xã Đông Hòa) có mượn tiền của Nam và Phát nhưng chưa trả.

Ngày 2/3, nhóm Tịnh, Long, Tín, Sa Ri thấy P. và T. nên chở đến nhà Nam để giải quyết nợ nần. Tại đây cũng có mặt của Phát, thấy P. và T. được nhóm thanh niên trên đưa đến, Phát và Nam cùng đến dùng tay chân đánh nhiều cái vào người 2 "con nợ".

Tiếp đó, Nam bảo cả nhóm đưa P., T. ra phía sau nhà Nam tiếp tục đánh đập. Phụ huynh của Nam phát hiện vụ việc nên yêu cầu cả nhóm đưa các "con nợ" rời đi.

Khi đến một địa điểm khác, nhóm này tiếp tục đánh đập, yêu cầu P. và T. viết giấy nhận nợ, đồng thời mua dây về để trói tay các "con nợ".

Chưa dừng lại Phát và Nam dùng tay cầm đầu tóc, đè cổ của P. nhấn đầu vào thùng nước, rồi Nam nói với T. "Mày coi đi, đến 8h mà không có tiền thì đến lượt mày".

Đối tượng Đỗ Trọng Phát khóc sướt mướt khi cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Tây Hòa).

Lo sợ, T. đã gọi điện một người thân quen với Nam nên được thả về trước, còn P. phải mượn của bạn 6 triệu đồng để trả cho nhóm thanh niên trên thì mới được tha.

Tại Bản kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận, tỷ lệ thương tích của T.T.P. và L.H.Q.T. là 2%.