Điều tra vụ bé gái tử vong nghi do bạo hành tại nhà trẻ

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi do bạo hành.

Nạn nhân là bé T.G.H. (17 tháng tuổi), con gái của anh T.H.Đ. (37 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè).

Theo trình báo của anh Đ., thông qua mạng xã hội, anh biết bà N.N.P. (31 tuổi) có nhận giữ trẻ. Cuối tháng 9, anh Đ. gửi bé H. cho bà P. để chăm sóc tại nhà trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Mỹ, quận 7) với chi phí 5 triệu đồng/tháng.

Ngày 6/11, anh Đ. đang giao hàng tại quận 12 thì nhận được điện thoại của bà P. thông báo bé H. bị nghẽn thức ăn, đang cấp cứu tại Bệnh viện quận 7. Khi đến nơi, anh Đ. thấy tình trạng của con gái rất xấu nên chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngày 8/11, bé H. đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp.

Nghi con gái bị bạo hành, anh Đ. đã trình báo cơ quan công an.