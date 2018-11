Điều hành đường dây ma túy từ trong trại giam, "kéo" cả vợ vào tù

Ngồi tù vẫn điều hành đường dây mua bán ma túy

Chiều ngày 5/11, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Chiến (SN 1981, trú xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) tù chung thân; vợ Chiến là Nguyễn Thị Vinh (SN 1981) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Liên quan đến vụ án này, tòa án cũng tuyên phạt Võ Văn Hà (SN 1987, trú xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An) 20 năm tù.

Đang thi hành bản án 19 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Nguyễn Xuân Chiến vẫn điều hành một đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Năm 2013, Chiến bị TAND huyện Anh Sơn (Nghệ An) xử phạt 30 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ra tù được một thời gian, năm 2016, Nguyễn Xuân Chiến bị bắt giữ vì liên quan đến một vụ mua bán ma túy. Lần này, Chiến bị tuyên phạt 19 năm tù và được chuyển đến thi hành án tại một trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trong thời gian thi hành án tại đây, Nguyễn Xuân Chiến đã giấu được 2 điện thoại di động đưa vào buồng giam. Từ buồng giam, Chiến gọi cho đối tượng tên Trần Mỹ Chiến và thỏa thuận bán cho người này 10 gói hồng phiến.

Sau đó, Chiến liên lạc với người đàn ông tên Pó (người Lào, đã từng “làm ăn” với Chiến ở phi vụ trước) hỏi mua ma túy. Sau khi tìm được mối hàng và người mua hàng, Chiến gọi điện về nhà nói vợ khi người đàn ông tên Khởi đến thì giao cho anh ta 12.000 USD và 3 triệu đồng tiền mặt để “chạy án” cho Chiến. Tuy nhiên, chị này biết chồng mua bán ma túy nên khuyên ngăn, nói chồng “tích đức để sinh con trai”.

Vợ Chiến là Nguyễn Thị Vinh phải lĩnh 7 năm tù với vài trò đồng phạm trong vụ án này.

Sáng 30/7/2017, Chiến gọi điện thuê Võ Văn Hà thuê lên Cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để nhận ma túy. Trưa cùng ngày, Hà đến gặp Vinh để lấy tiền theo hướng dẫn của Chiến và đi đến Cửa khẩu Cầu Treo lấy hơn 2kg ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin từ hai người Lào. Khi Võ Văn Hà mang số ma túy trên về đến khu vực xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Khám xét nhà ở của Nguyễn Thị Vinh cơ quan chức năng phát hiện 1 chiếc cân điện tử, 2 điện thoại di động và 8 gói ni lông đựng ma túy đá chôn dưới đất trong vườn.

Tại phiên tòa, trong khi bị cáo Võ Văn Hà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội thì bị cáo Nguyễn Xuân Chiến chỉ thừa nhận mua bán 10 gói hồng phiến, phủ nhận việc liên quan đến 1 bánh heroin cơ quan chức năng thu giữ trên người Hà. Riêng số ma túy chôn trong vườn, Chiến cho biết đây là số hàng của phi vụ trước chưa kịp bán.

Bị cáo Võ Văn Hà.

Bị cáo Chiến cũng cho rằng vợ mình không liên quan đến vụ án này bởi khi gọi về nói vợ đưa tiền, Chiến nói dối là để chạy án chứ không phải là để dùng buôn ma túy. Bị cáo Vinh cũng không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nữ bị cáo này cũng cho rằng trong quá trình điều tra đã bị công an đánh đập nên khai nhận có biết chồng mua bán ma túy.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra, quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định, Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Thị Vinh với vai trò đồng phạm giúp sức là đúng người, đúng tội.

Xem xét nhân thân, vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt mức án như trên.

Hoàng Lam