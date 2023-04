Diễn viên thủ vai Hoài "Thát - chơ" bị bắt

Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, ở quận Đống Đa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bùi Thị Lệ Hằng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, tối 10/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện một đối tượng nghi vấn trước số nhà 104 Khâm Thiên.

Kiểm tra người này, cảnh sát xác định Bùi Thị Lệ Hằng đang mua bán trái phép ma túy, thu giữ tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại trụ sở điều tra, Hằng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại kiếm lời.

Được biết, Bùi Thị Lệ Hằng (quê gốc Tuyên Quang) là một diễn viên nổi tiếng trong bộ phim "Xin đừng tin em". Trong phim, Lệ Hằng vào vai Hoài "Thát - chơ". Bộ phim từng được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia năm 1997.

Năm vào vai diễn, Lệ Hằng chưa đầy 20 tuổi và là sinh viên năm nhất của trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với sự diễn xuất quá đỉnh của mình, nhiều khán giả quen gọi cô là Hoài "Thát - chơ", thay vì tên thật Lệ Hằng.

Năm 2012, Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ. Thông tin này gây bất ngờ với nhiều khán giả. Kể từ đó, cô không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào.