Điện Biên bắt đối tượng bị truy nã toàn quốc, nguy hiểm

Dân trí Công an huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) vừa bắt giữ Lò Văn Thương (SN 1973, ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) - đối tượng bị truy nã trên toàn quốc.

Đối tượng Thương lúc bị bắt.

Khoảng 17h30 ngày 24/8, tại bản Na Lại, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên), Công an huyện Điện Biên Đông bắt giữ Lò Văn Thương (SN 1973, ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sông Mã (Sơn La), ngày 9/6/2021, Thương bị Công an huyện Sông Mã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, lợi dụng khi được cho tại ngoại để điều trị bệnh, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 19/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lò Văn Thương.

Sau khi trốn khỏi nơi cư trú, đối tượng Lò Văn Thương đã di chuyển, ẩn nấp tại nhiều nơi. Công an huyện Điện Biên Đông đã phát hiện bắt giữ Lò Văn Thương khi đến địa bàn bản Na Lại, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Hiện Công an huyện Điện Biên Đông đang hoàn thiện hồ sơ chuyển đối tượng cho Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Yên