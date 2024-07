Đi xe máy từ Hải Phòng vào Thanh Hóa cướp điện thoại bạn gái

Ngày 30/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1991, trú phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, Hải dùng tài khoản mạng xã hội tên là "Đức Thịnh" với những hình ảnh của người khác để làm quen chị Đ.T.L. (SN 1995, trú phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa).

Nguyễn Văn Hải (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình trò chuyện, Hải giới thiệu có nhà ở đường Mai An Tiêm, thành phố Thanh Hóa và có nhiều cửa hàng quần áo. Sau đó cả 2 hẹn hò và gặp nhau ở thành phố Thanh Hóa.

Trưa 16/7, Hải đi xe máy từ Hải Phòng vào Thanh Hóa gặp chị L.. Trong buổi đi chơi, Hải đã cướp chiếc điện thoại Iphone 14 Promax của chị L., rồi mang về Hải Phòng bán được 8 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Hải đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.