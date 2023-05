Đi trộm xe lu 10 tấn ở Long An để bán sắt vụn

Tối 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (tỉnh Long An) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Hoàng (54 tuổi, quê Hậu Giang, hiện ngụ ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Tang vật bị mất cắp là chiếc xe lu công trình giao thông trọng lượng 10 tấn.

Lê Văn Hoàng bị bắt do trộm xe lu tại công trình giao thông (Ảnh: Huyền My).

Chiều ngày 4/5, Hoàng điều khiển xe máy chạy quanh các công trình xây dựng cầu, đường trên tuyến giao thông TP Tân An để tìm xe lu, xe ủi không người trông coi.

Đến khu vực ngã tư đường vành đai thuộc phường Tân Khánh, TP Tân An, ông ta phát hiện xe lu trọng lượng 10.000kg đang thi công tuyến đường vành đai TP Tân An đậu ven lộ vắng người. Nghi phạm Hoàng thuê xe cẩu chở xe lu đến bán cho chủ thu mua phế liệu ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức rồi bỏ trốn.

Cảnh sát hình sự TP Tân An bắt giữ Hoàng sau 4 giờ truy theo dấu vết.