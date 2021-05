Đi nhậu về, ghé lò mổ "thó" hơn 100 con gà trong đêm

Dân trí Trên đường về nhà sau cuộc nhậu, đối tượng dừng xe trước lò giết mổ đi vệ sinh thì nghe tiếng gà kêu. Đột nhập vào bên trong, anh ta "cuỗm" hơn 100 con gà mang đi cất giấu, chờ mang đi tiêu thụ.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Nam (SN 1985, trú xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Đức Nam chỉ nơi giấu số gà đã trộm.

Trước đó, sáng 19/4, Công an TP Tam Kỳ tiếp nhận phản ánh của anh N.T.V. (SN 1987), chủ cơ sở giết mổ gia cầm tại xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) bị mất 11 chiếc lồng bên trong có 106 con gà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra và nhanh chóng xác định được thủ phạm chính là Nguyễn Đức Nam.

Đối tượng Nguyễn Đức Nam tại cơ quan công an.

Tiến hành mời Nam về trụ sở làm việc, đối tượng khai nhận, vào khoảng 23h ngày 18/4, trên đường đi nhậu về phát hiện cơ sở giết mổ gia cầm trên không có người, bên trong có nhiều lồng nhốt gà nên y nảy sinh ý định đột nhập trộm gà bán lấy tiền tiêu xài.

Đột nhập vào bên trong, Nam khiêng khoảng 10 lồng gà ra bên ngoài rồi chở đi cất giấu phía sau một quán cà phê ở phường An Sơn. Để ngụy trang, anh ta dùng lốp xe cũ chồng lên rồi về phòng trọ ngủ.

Đến sáng hôm sau, chủ quán thức dậy phát hiện số lồng gà bị mất nên trình báo công an. Đồng thời, người dân cũng phát hiện số lồng gà đang để ở quán cà phê tại phường An Sơn nên báo cho Công an TP Tam Kỳ.

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có 9 chiếc lồng, bên trong có 86 con gà (tổng trọng lượng 140kg), còn 2 chiếc lồng có 20 con gà đã bị mất.

Công an TP Tam Kỳ đã tiến hành trao trả số gà trên lại cho anh V.. Tiến hành định giá, Công an TP Tam Kỳ xác định tổng giá trị số gà trên khoảng 7,7 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục được điều tra, mở rộng.

