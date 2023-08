Đi dự tòa tranh thủ giắt theo ma túy trong cạp quần

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Lương Thị Tình (47 tuổi, trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An) và Nguyễn Thị Lộc (53 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, do nợ nần, Tình rủ Lộc đi buôn ma túy, trong đó Tình chịu trách nhiệm tìm hàng, còn Lộc sẽ phụ trách việc tìm khách mua.

Lương Thị Tình giấu một bánh heroin trong cạp quần khi đến dự một phiên tòa (Ảnh: H. Lam).

Ngày 4/6/2022, có khách đặt mua hàng, Lộc liên hệ Tình để lấy một bánh heroin. Hai bên chốt giá 155 triệu đồng/bánh heroin, Lộc chuyển "đặt cọc" cho Tình 2 triệu đồng.

Tình mua ma túy từ một người đàn ông dân tộc Mông về cất giấu ở nhà. Trong thời gian này, Lộc liên tục thúc giục giao hàng nhưng vì bận việc nên Tình chưa giao được.

Sáng 8/6, Tình đến Tòa án nhân dân huyện Quế Phong dự phiên tòa phân chia tài sản của người thân, mang theo ma túy, giấu trong cạp quần. Sau khi tham dự phiên tòa, Tình lên đường đi giao ma túy cho Lộc.

Hai bị cáo Lương Thị Tình và Nguyễn Thị Lộc tại phiên tòa (Ảnh: H. Lam).

Khi gặp nhau, hai bên không giao hàng mà đánh lạc hướng công an. Theo kế hoạch, Tình chạy xe máy phía trước, Lộc đi taxi phía sau, xuống huyện Quỳnh Lưu mới giao hàng.

Tuy nhiên, hành vi bất thường của hai người phụ nữ này không thể qua mắt được các trinh sát ma túy Công an tỉnh Nghệ An. Tình và Lộc bị bắt quả tang với 338g heroin. Khám xét nơi ở của Tình, công an thu giữ thêm 14g ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Tình khai số ma túy trên được mua với giá 150 triệu đồng, nếu giao dịch trót lọt, Tình "lãi" 5 triệu đồng.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Thị Tình 20 năm tù, Nguyễn Thị Lộc 17 năm tù.