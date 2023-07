Đề nghị truy tố thanh niên lên mạng đặt mua súng và 43 viên đạn

Ngày 11/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã kết luận vụ án và chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Trung Sơn (20 tuổi, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Trung Sơn (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, Nguyễn Trung Sơn có hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng thuộc loại vũ khí quân dụng và 43 viên đạn thể thao.

Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long khởi tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sau đó vụ việc được bàn giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định số súng, đạn trên Sơn đã tìm hiểu, đặt mua trên mạng rồi đem về nhà cất giấu.

Cùng với việc đề nghị truy tố Nguyễn Trung Sơn về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử phạt hành chính đối tượng này về hành vi tàng trữ trái phép 43 viên đạn thể thao.