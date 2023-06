Đề nghị truy tố đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã kết luận vụ án và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Đỗ Văn Liệu, (46 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đỗ Văn Liệu (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Văn Liệu, là bị can trong vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, ra đầu thú.

Vụ án trên bị lực lượng chức năng phát hiện ngày 8/1/2021 tại phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh). Ngày 26/4/2021, Đỗ Văn Liệu bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ngày 18/2, Cơ quan An ninh điều tra đã phục hồi điều tra vụ án và xác định, khoảng cuối tháng 12/2020, Liệu cùng 7 đối tượng khác (đã xét xử) chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ khu vực sông biên giới thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái.

Sau đó, nhóm của Liệu đưa 5 người này đến nhà hàng Phượng Hoàng ở TP Móng Cái do Liệu làm chủ để nghỉ ngơi chờ đi tiếp.

Đến sáng hôm sau, Liệu cùng đồng bọn chở nhóm người Trung Quốc trên đến chân cầu Pạt Cạp (TP Móng Cái, Quảng Ninh) giao cho một người khác rồi quay về. Liệu được các đối tượng trả 6,5 triệu đồng tiền công.

Sau khi biết đồng bọn bị lực lượng công an bắt giữ, Liệu bỏ trốn.

Ngày 17/2, Đỗ Văn Liệu đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Ninh đầu thú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.