Đề nghị truy tố 20 cán bộ, công chức mua bán đề thi ở Lạng Sơn

Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 năm 2022.

Ngày 15/7, tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 năm 2022 do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an tỉnh Lạng Sơn đã kết luận và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 20 bị can là công chức, viên chức, giáo viên về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/12/2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn.

Đến nay, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố 20 bị can là công chức, viên chức, giáo viên thuộc các sở Nội vụ, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐNĐ tỉnh, huyện Bắc Sơn, huyện Chi Lăng, huyện Đình Lập, thành phố Lạng Sơn, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn, Trường THCS Chi Lăng...

Trong đó, công an xác định có 5 người đã có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước tại 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021 và kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Ngoài ra, có 2 người có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước tại kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021, 13 bị can có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước tại kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thanh Thảo (công chức Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn).

Ngày 12/7/2022, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã kết luận vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố các bị can trên về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước.

Như đã đưa tin, sáng 19/12/2021, tại buổi thi môn chuyên môn nghiệp vụ, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn, các cán bộ giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh có hành vi sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng. Sự việc vỡ lở và lộ ra đường dây mua bán đề thi công chức, viên chức tại tỉnh Lạng Sơn, dẫn đến nhiều đối tượng lần lượt bị lực lượng chức năng, bắt giam, xử lý.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở tỉnh Lạng Sơn, một số cán bộ, viên chức đã móc nối với một số cán bộ phòng công chức, viên chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn để mua đề thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, một số cán bộ Sở Nội vụ nằm trong tổ thư ký đã sao chép đề, tuồn tài liệu ra ngoài cho người khác giải đáp án, sau đó đem vào cho nhiều người "mua đề" chờ sẵn trong phòng thi để chép lại. Số tiền mà các đối tượng mua bán đề thi chiếm hưởng hàng trăm triệu đồng.