Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

Năm 2024, vấn nạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Bên cạnh các thủ đoạn "truyền thống" như giả danh cán bộ công an, cán bộ thuế, điện lực... các đối tượng lừa đảo giờ đây tinh vi hơn khi dụ dỗ "con mồi" tham gia đầu tư online, rồi từ đó chiếm đoạt tài sản.

Những "chiếc bẫy"

Giữa tháng 12/2024, bà T. (ở Hà Nội) kết bạn với tài khoản có tên "Nguyễn Thị Thùy Dung". Sau một thời gian, người này mời bà T. tham gia đầu tư tiền ảo.

Với lời quảng cáo hấp dẫn, bà T. đã làm theo, tạo tài khoản và chuyển số tiền 5 tỷ đồng để tham gia đầu tư. Sau một thời gian, số tiền lãi hiển thị là 350.000 USD (tương đương 9 tỷ đồng).

Khi bà T. muốn rút số tiền lãi trên, đối tượng lừa đảo yêu cầu trong vòng 5 tiếng bà phải đóng tiếp 20% tổng số dư tài khoản (tương ứng 1,8 tỷ đồng).

Đồng thời, kẻ gian cũng yêu cầu bà đóng 15% tiền mua bảo hiểm tiền gửi (tương ứng 1,6 tỷ đồng) và nộp tiếp 3% (tương ứng 360 triệu đồng) tiền phí để chuyển nhanh tiền về tài khoản cá nhân. Sau đó, bà T. tiếp tục nộp thêm 1,2 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được tiền ra.

Trước đó, tháng 9/2024, chị V. (50 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tham gia nhóm "Tài chính thời đại" trên mạng xã hội và được dạy đầu tư tiền ảo trên sàn Bitforex.com.

(Ảnh minh họa: C.K.).

Nghe lời quảng cáo của các đối tượng, chị V. đã chuyển tiền nhiều lần để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, khi thực hiện thao tác bán tiền ảo thì hệ thống báo lỗi.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn chị phải đóng thuế, phí bảo hiểm… thì mới được rút tiền ra. Lúc này, chị mới biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền chị bị chiếm đoạt là 2,3 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 9/2024, Công an Hà Nội tiếp nhận trình báo của ông H.

Theo trình báo, thông qua Zalo và Telegram, ông H. kết bạn và trò chuyện với tài khoản "Angela Phương". Sau một thời gian, đối tượng mời ông H. tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website: decexswap.com (sau đổi tên miền thành fiatlesscoin.com).

Do tin tưởng mang lại lợi nhuận cao, ông H. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tạo tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản đã được chỉ định sẵn. Ban đầu, ông H. tham gia có lợi nhuận và đã thực hiện rút được số tiền hơn 300 triệu đồng.

Sau đó, ông tiếp tục nạp thêm gần 30 tỷ đồng để đầu tư với hứa hẹn được lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, ông H. được hệ thống thông báo đã vi phạm nguyên tắc mua/bán không theo khuyến nghị và yêu cầu đóng phí.

Sự thật đằng sau

Có thể nhận thấy, những vụ lừa đảo đầu tư nêu trên đều có chung một "kịch bản". Người dân được quảng cáo tham gia đầu tư với tỷ lệ "thắng" gần như tuyệt đối, với mức lãi suất "trên trời". Khi bỏ ra những khoản tiền nhỏ ban đầu, nhà đầu tư "được cho" lãi, nhưng đây cũng là thời điểm "con mồi" sập bẫy.

Trong năm 2024, lực lượng công an trên cả nước đã triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn nêu trên. Trong đó, có 2 chuyên án đặc biệt lớn do Công an Hà Nội đấu tranh, bóc gỡ.

Tháng 12/2024, Công an Hà Nội khởi tố bị can đối với 33 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu.

Hình ảnh sang chảnh của Hồ Bích Ngọc trên mạng xã hội (Ảnh: C.A.).

Theo kết quả điều tra, năm 2020, Ngọc liên hệ với một đối tượng người Đài Loan để được cung cấp thông tin về 3 sàn giao dịch ngoại hối, được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5, là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Sau đó, Ngọc thành lập công ty "bình phong", tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Trong đó, nhân viên sale chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh, để thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng về việc tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận.

Đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển. Bước đầu, Công an Hà Nội xác định được 22 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 16 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 10, Công an Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips - cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma".

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý.

Phó Đức Nam - Mr Pips (FBNV).

Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Để thao túng được bị hại, các đối tượng cho nhà đầu tư hưởng lãi ở những khoản đầu tư đầu tiên, ít tiền. Chúng hướng dẫn bị hại rút những khoản lợi nhuận nhỏ để gây dựng lòng tin, sự uy tín. Sau đó, nạn nhân càng nạp tiền, càng đặt lệnh thì càng nhanh "cháy" tài khoản.

Đến cuối tháng 12/2024, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều tài sản của Nam và đồng bọn, với tổng giá trị khoảng 5.300 tỷ đồng, đồng thời khởi tố bị can đối với 31 người.

