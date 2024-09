Đặt sổ đỏ giả trên mạng, người phụ nữ ở Bình Dương bị phạt 20 triệu đồng

Ngày 10/9, Đội An ninh Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với bà N.T.H. (SN 1976, ngụ xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng), theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội An ninh Công an huyện Dầu Tiếng phát hiện tài khoản Facebook "Hạnh Sunny" có hành vi đặt làm một sổ đỏ giả trên mạng.

Bà N.T.H. nhận quyết định xử phạt 20 triệu đồng (Ảnh: Công an Dầu Tiếng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Dầu Tiếng xác định tài khoản Facebook trên là của bà H.. Đội An ninh công an huyện nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Định Hiệp đón lõng, bắt quả tang khi bà H. đang nhận bưu phẩm là sổ đỏ giả.

Qua đấu tranh, bà N.T.H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Dầu Tiếng đang mở rộng điều tra vụ việc.