Dát mỏng 8.000 cây vàng, giấu trong nhiều thiết bị điện tử tuồn về Việt Nam

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 đối tượng về tội Buôn lậu, trong đó có 5 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam.

Theo điều tra, từ tháng 3 đến nay, nhóm này đã buôn lậu tổng cộng khoảng 8.000 cây vàng về Việt Nam, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội đánh giá đây là đường dây buôn lậu vàng có thủ đoạn tinh vi.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: VTV).

Các đối tượng được xác định đã núp bóng hoạt động nhập khẩu thiết bị điện tử qua đường hàng không để đưa vàng về Việt Nam. Vàng được dát mỏng thành nhiều kích thước khác nhau, cất giấu bên trong các thiết bị điện tử, chủ yếu là những thiết bị có mặt phẳng rộng, sau đó đưa về kho hàng tại Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 32kg vàng nguyên liệu. Cơ quan chức năng cũng xác định nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội đã nhập số vàng buôn lậu này, sau đó chế tác thành vàng trang sức và vàng miếng.

Toàn bộ số vàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ.