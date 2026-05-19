Đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng hoạt động như thế nào?

Như đã đưa tin, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng từ nước ngoài vào Việt Nam, khởi tố 7 đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông, Trung Quốc, vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Nam An).

Sau khoảng 6 tháng theo dõi, ngày 15/4, lực lượng công an triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra xác định người cầm đầu đường dây là một đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Sau khi nhận yêu cầu từ khách hàng, đối tượng nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng cách ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Nam An).

Tại Việt Nam, đối tượng Trung Quốc thuê Đỗ Minh Đức (38 tuổi), trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, làm đầu mối tiếp nhận vàng. Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển, giao vàng cho nhóm 5 “chân rết” của đối tượng người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Sau khi nhận các lô hàng, nhóm người Trung Quốc bóc tách vàng được ngụy trang bên trong thiết bị điện tử, dùng hóa chất làm sạch, rồi nấu và đúc thành vàng nguyên liệu để giao cho khách tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã thu giữ hơn 32kg vàng nguyên liệu. Cơ quan chức năng cũng xác định nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội đã nhập vàng buôn lậu của nhóm này, sau đó chế tác thành vàng trang sức và vàng miếng; toàn bộ số vàng đều không có hóa đơn, chứng từ.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Nam An).

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Toàn bộ tiền giao dịch được chuyển cho Đỗ Minh Đức, sau đó Đức chuyển lại cho đối tượng người Trung Quốc và được trả công hàng tháng từ 120 đến 150 triệu đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, nhóm đối tượng đã buôn lậu tổng cộng khoảng 8.000 cây vàng về Việt Nam, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Đây được đánh giá là đường dây buôn lậu vàng có thủ đoạn tinh vi, khi vàng được cất giấu trong các thiết bị điện tử rồi đưa về kho hàng tại Bắc Ninh.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.