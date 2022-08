Đặt giấy tờ giả trên mạng, đi lừa vay hàng trăm triệu đồng

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Trung (SN 1984, trú xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam) để điều tra các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Đối tượng Nguyễn Thị Trung (Ảnh: Công an huyện Duy Xuyên).

Trước đó, công an huyện Duy Xuyên phát hiện một đối tượng nữ từ nơi khác thường xuyên đến huyện và nghi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay mượn tiền của một số cá nhân tại địa bàn. Từ đó, đưa đối tượng vào diện theo dõi.

Ngày 1/7/2021, Trung đến nhà bà P.T.Đ. (trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) để vay tiền. Tại đây, bà Đ. cho Trung vay số tiền 300 triệu đồng, Trung đưa bà Đ. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Nguyễn Thị Trung, sổ hộ khẩu photo và ghi giấy mượn tiền.

Sau khi vay mượn tiền xong, Trung bỏ đi khỏi địa phương. Một thời gian sau, bà Đ. không liên lạc được với Trung, nghi bị lừa nên bà Đ. đã đến trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an kiểm tra các giấy tờ có liên quan của Trung, phát hiện giấy đăng ký quyền sử dụng đất người này đưa cho bà Đ. là giả.

Sau quá trình thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Trung để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.