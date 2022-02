Đập máy ATM vì thấy... khó chịu

Ngày 20/2, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Đức Dũng (SN 1978, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hùng Dũng).

Trước đó, ngày 19/12/2021, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh - Phòng giao dịch Can Lộc có trình báo lên công an về việc đơn vị này bị kẻ xấu đập phá, làm hư hỏng một máy ATM, gây thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Can Lộc đã làm rõ Ngô Đức Dũng là thủ phạm gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do uống rượu, lại có tâm lý buồn bực nên khi đi qua máy ATM, thấy đèn màn hình nhấp nháy, cảm thấy khó chịu nên đã lấy gậy sắt đập vào máy ATM.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.