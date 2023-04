Đạo chích lẻn vào chùa trộm hơn 100 triệu đồng

Ngày 20/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Kiến Thụy vừa làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp tại chùa Trúc Am (xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy).

Trước đó, ngày 14/4, Công an xã Du Lễ nhận được đơn trình báo của trụ trì chùa Trúc Am về việc nhà chùa bị kẻ gian trộm cắp tài sản hơn 100 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Du Lễ đã làm việc với Vũ Thế Long (SN 1993, ở quận Hải An, TP Hải Phòng), là khách đến chùa trong khoảng thời gian chùa Trúc Am bị mất tài sản.

Vũ Thế Long tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo cảnh sát, quá trình làm việc, Công an xã Du Lễ đã yêu cầu Long cho kiểm tra tài sản trên người và trên xe ô tô của Long dùng để đi đến chùa.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại túi quần sau của Long cất giấu số tiền 10 triệu đồng. Còn trên ô tô, Công an xã Du Lễ phát hiện một túi nilon bên trong có hơn 94 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Công an xã Du Lễ đã kiểm đếm được là hơn 104 triệu đồng. Ngoài ra còn có 25 tờ 20 Bảng Anh và 1 tờ tiền Australia mệnh giá 100 USD.

Tại cơ quan công an, Vũ Thế Long đã khai nhận hành vi trộm cắp số tiền trên tại chùa Trúc Am.

Hiện Công an xã Du Lễ đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng và tang vật về Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Kiến Thụy để tiếp tục làm rõ.