Đang ngủ được cấp báo ô tô bốc cháy bất thường trong đêm

Dân trí Hai chiếc xe ô tô cùng lúc bị bốc cháy bất thường trong đêm, cảnh sát đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thạch Thành điều tra, làm rõ 2 vụ án dùng xăng phóng hỏa đốt ô tô để trả thù cá nhân xảy ra trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Trước đó, khoảng 1h ngày 17/9, anh L.N.T. (SN 1981, ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) đang ngủ ở nhà thì nhận được tin báo chiếc xe ô tô BKS 36A - 535.48 của gia đình anh gửi bị cháy phần đuôi. Mặc dù đã kịp thời dập lửa, nhưng toàn bộ phần kính chắn gió phía sau, cụm đèn hậu bên trái và phần nhựa phía sau xe đã bị cháy.

3 đối tượng (từ trái qua phải): Thọ, Hùng, Giang bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tiếp đó, vào 1h55 ngày 7/10, tại thôn Yên Sơn, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành cũng xảy ra một vụ cháy xe ô tô tương tự. Chiếc xe ô tô BKS: 18B -023.46 của anh Đ.V.Đ. ở thôn Yên Sơn, xã Thành Yên đang đậu phía trước nhà bỗng nhiên bốc cháy.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, Công an huyện Thạch Thành và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ.

Đối tượng Trần Văn Dương bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Văn Dương (SN 1992) ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành là thủ phạm đã đốt chiếc xe ôtô BKS 36A - 535.48 của anh L.N.T.

Còn thủ phạm gây ra vụ đốt chiếc xe ô tô 16 chỗ của anh Đ.V.Đ. gồm 3 đối tượng: Trịnh Đức Thọ (SN 1979), Nguyễn Mạnh Hùng (SB 1997) và Trần Văn Giang (SN 1995), đều ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành.

Hiện 2 vụ việc nói trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình Minh